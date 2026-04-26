Samsun'da narkotik operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, bin 116 adet uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik kannabinoid, 100 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarar aseton, 5,83 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı