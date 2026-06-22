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Samsun'da 5 bin 150 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 5 bin 150 sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 19 yaşındaki bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 19 yaşındaki bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 5 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon kapsamında F.Y. (19) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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