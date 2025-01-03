Samsun'da Narko Alan ve Huzur Operasyonu: Silah ve Ceza Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından "Narko Alan ve Huzur Operasyonu" düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen "Narko Alan ve Huzur Operasyonu" kapsamında araçlar ve kişiler üzerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 57 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet radar tespit cihazı, 5 adet bıçak ve 1 adet yazlık polis üniforması ele geçirildi. Uygulama kapsamında toplamda 45 bin 419 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN