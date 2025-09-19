Samsun'da Motosikletten 2 Bin 240 Adet Sentetik Ecza Çıktı

Haberler

Güncelleme:
Samsun'da polis, şüphe üzerine durdurduğu motosiklette 2 bin 240 adet sentetik ecza ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir motosiklette arama yaptı. Motosikletin taşıma kutusunda paketlenmiş halde 2 bin 240 adet sentetik ecza ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü M.U. (35) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
