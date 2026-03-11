Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet T. yönetimindeki 16 AUB 984 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeki bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte devrildi. Yaya ise savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, motosiklet sürücüsü Muhammet T. ile yaralanan yaya ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı