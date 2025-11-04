Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var
Samsun'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
- Kazada yaralananlar motosiklet sürücüsü Kemal C. A., yolcu Taha B. S. ve yaya Fahrettin D.'dir.
- Yaralılar Gazi Devlet Hastanesi, özel bir hastane ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol Sheraton Oteli yanında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal C. A. (19) idaresindeki motosiklet, yaya Fahrettin D.'ye (37) çarptı.
MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI
Kazada, motosiklet sürücüsü Kemal C. A., motosiklette bulunan Taha B. S. (19) ile yaya Fahrettin D. yola savrularak ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola savruldu ve akaryakıt çevreye yayıldı.
Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal C. A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, motosiklette yolcu olarak bulunan Taha B. S. özel bir hastaneye ve yaya Fahrettin D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.