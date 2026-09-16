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Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Samsun’da motosikletin yayaya çarptığı kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'da motosikletin yayaya çarptığı kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzeri valilik otoparkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 55 AVS 746 plakalı motosiklet, park halindeki otomobilin arkasında bulunan R.A. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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