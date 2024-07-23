Samsun'da Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı kara bandı Ömürevleri Kavşağı'nda bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Pank'ın (38) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören sürücü, dün hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, İlkadım ilçesi Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığına defnedildi. - SAMSUN