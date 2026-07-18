Motosikletin otomobile çarpma anı kamerada: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolunun 5. kilometresi Çivril Mahallesi mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Emeksiz (25) idaresindeki 55 UG 487 plakalı motosiklet, Hüseyin Uzunkaya (30) yönetimindeki 42 AJK 189 plakalı otomobilin arka sağ kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özcan Emeksiz ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Şahin (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı