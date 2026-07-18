Haberler

Motosikletin otomobile çarpma anı kamerada: 2 yaralı

Motosikletin otomobile çarpma anı kamerada: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolunun 5. kilometresi Çivril Mahallesi mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Emeksiz (25) idaresindeki 55 UG 487 plakalı motosiklet, Hüseyin Uzunkaya (30) yönetimindeki 42 AJK 189 plakalı otomobilin arka sağ kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özcan Emeksiz ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Şahin (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

İnsan ekmeğini yediği yere ihanet eder mi? O etmiş
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ın en ağır vurduğu ilde korkutan deprem