Samsun'da Motosiklet Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında yaralılardan iki kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında 3 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Can A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir'e (37) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Can A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan yaya Fahrettin Demir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklette yolcu olarak bulunan Taha Bozkurt Seldüz de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

