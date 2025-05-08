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Samsun'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Hayri Çelik, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Ömürevleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Çelik (28) idaresindeki 55 AJM 431 motosiklet aynı yöne giden Server Beşli'nin kullandığı 52 DB 840 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hayri Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, Hayri Çelik'in cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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