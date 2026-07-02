Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeyken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da seyir halindeyken dengesini kaybederek yola düşen motosikletli yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi İlkadım İlçe Terminali mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 APF 177 plakalı motosikleti kullanan B.S., seyir halindeyken dengesini kaybederek yola düştü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı