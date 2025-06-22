Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Mehmet Tabak yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahalle Derecik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tabak idaresindeki 34 BS 4078 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tabak, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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