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Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (24) yönetimindeki 55 ASA 314 plakalı motosiklet, D.Y.'ye ait 069 BHL 064 plakalı park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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