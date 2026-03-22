Ölümlü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde sürücünün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamarası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 20 Mart 2026 gece saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gürkan Çelik (30) idaresindeki 55 BMC 57 plakalı motosiklet ile Kübra Yaren Karakaş (22) yönetimindeki otomobili sollamak isterken aynasına çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Gürkan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı