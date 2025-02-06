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Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Efe Külah ve yolcu Altan İrfan Şahin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Külah idaresindeki 55 APB 674 plakalı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Efe Külah ile yanında bulunan Altan İrfan Şahin yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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