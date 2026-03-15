Motosiklet otomobile çarptı, 2 kardeş yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Şen (21) idaresindeki 56 ARJ 297 plakalı motosiklet, Aydın Üzen yönetimindeki 54 KD 497 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Şen ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Emre Şen (22) yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı