Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Birinci'nin (18) kullandığı 55 APM 641 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN