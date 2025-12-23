Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobille çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Miraç Birinci hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, dün akşam Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Birinci'nin (18) kullandığı 55 APM 641 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa