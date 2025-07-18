Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Bargın yönetimindeki 55 APJ 814 plakalı motosiklet, AVM'den yola giriş yapmak isteyen Sevda Ş. idaresindeki 55 SV 171 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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