Samsun'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen V.Ş. (22) ve K.A. (20) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan V.S. ve K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN