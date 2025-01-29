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Samsun'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Samsun'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen V.Ş. (22) ve K.A. (20) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan V.S. ve K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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