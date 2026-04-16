Samsun'da yunus polisleri kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun'da motorize yunus polislerinin yaptığı kazada 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Mecidiye Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini sürdüren Ş.Y. idaresindeki motosiklet, artçısıyla birlikte seyir halindeyken yağmur suyu kanalına girdi. Bu sırada dengesini kaybeden sürücü, motosikletle birlikte yere düştü. Kazada yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

