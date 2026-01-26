Haberler

Duvara çarpan motokurye yaralandı
Samsun'da meydana gelen kazada, 20 yaşındaki motokurye Ömer Faruk Koca, direksiyon hakimiyetini kaybederek raylı sistem hattı duvarına çarptı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da raylı sistem hattı duvarına çarpan motokurye yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri, Güzel Sanatlar Kampüsü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AST 744 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Koca (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek raylı sistem hattı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki araç sürücüleri durarak yaralı motokuryenin yardımına koştu. Vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motokuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN




