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Samsun'da minibüsün bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun'da minibüsün bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Samet Köse idaresindeki 55 ACN 42 plakalı minibüs yol ayrımında bariyere çarptı. Kazada yaralanan Sefa Uğraş, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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