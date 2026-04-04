Samsun'da minibüs devrildi: 1 yaralı

Samsun'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzeri Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 C 0531 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan A.S. yaralandı. Samsun AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı araçtan çıkarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı