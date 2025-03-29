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Samsun'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Samsun'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Göğceli Mezarlığı'nda, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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