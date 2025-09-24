Haberler

Samsun'da Mahalle Sakinleri Baz İstasyonunun Taşınmasını İstiyor

Atakum'un Denizevleri Mahallesi'nde kurulan baz istasyonunun sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle başka bir alana taşınması talep ediliyor. Mahalle muhtarı ve sakinleri, istasyonun park ve konutlara yakın olmasından endişeli.

Samsun'un Atakum ilçesinde mahalle sakinleri, özel bir şirket tarafından GSM operatörlerine kiralanmak üzere evlerinin karşısına kurulan baz istasyonunun başka bir alana taşınmasını istedi.

Atakum'un Denizevleri Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından kurulan baz istasyonu, "radyasyon yaydığı ve sağlığı tehdit ettiği" gerekçesiyle tepki çekti. İstasyonun park, yürüyüş yolu, yeşil alan ve konutlara çok yakın olduğunu belirten vatandaşlar, farklı bir noktaya kurulmasını talep etti.

Baz istasyonuna karşı olmadıklarını fakat yerinin yanlış seçildiğini dile getiren Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Biz baz istasyonuna tepkili değiliz. Ancak buradaki istasyon ikametlere, çocuk parkına ve yeşil alana çok yakın. Kimsenin etkilenmeyeceği bir yere kurulmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de seçilen konumun endişe verici olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi. - SAMSUN

