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Samsun'da LPG Yüklü Tanker Tıra Çarptı: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Samsun'da LPG Yüklü Tanker Tıra Çarptı: Facianın Eşiğinden Dönüldü
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Samsun'un Kavak ilçesinde arızalanan bir tıra LPG yüklü tanker çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da arızalanınca şoförün yol kenarına çektiği tıra, LPG yüklü tanker çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Çekinmiş idaresindeki 52 ST 772 plakalı tır seyir halindeyken arızalandı. Sürücü tırı yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan U. idaresindeki 25 ST 444 plakalı LPG yüklü tanker, tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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