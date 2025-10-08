Haberler

Samsun'da Lastik Yakan Sürücüye Cezai İşlem

Samsun'da bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı lastik yakma görüntüleri sonrası polis ekipleri harekete geçti. Sürücüye 11 bin 122 TL para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Samsun'da bir sürücü, fren ve gaza aynı anda basarak aracının lastiklerini yaktı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekiplerinin tespit ettiği sürücüye 11 bin 122 TL para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir sürücünün "lastik yakma" yöntemiyle aracını dumanlar içinde bıraktığını belirledi. Görüntülerdeki aracın plakasını ve sürücüyü kısa sürede tespit eden polis, gerekli işlemleri yaptı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye 11 bin 122 TL idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi. - SAMSUN

