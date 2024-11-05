Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kuzen Cinayeti: 39 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Kadının Eşi İfadesini Değiştirdi

Samsun'da Kuzen Cinayeti: 39 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Kadının Eşi İfadesini Değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kuzeni tarafından boru kesme makasıyla 39 kez bıçaklanan Kader Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili yargılanan Mehmet Işık, olayın baskı altında kaydedildiğini ve kendisine vurulduğunu savundu. Kader Yıldırım'ın bileziklerini almak için öldürüldüğünü itiraf eden sanığın davası devam ediyor.

SAMSUN'da kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı (39) boru kesme makasıyla 39 kesi darbesiyle öldüren tutuklu sanık Mehmet Işık (32), mahkemedeki savunmasında, "Emniyette baskı ve darp altında beyanda bulundum. Olay günü maktule bana küfredip, yüzüme tükürerek vurdu. Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, 'Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben' dedim" dedi.

Olay, 24 Mayıs'ta, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı Sokak'taki sitenin 13'üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi Kader Yıldırım'a (39) ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım'ın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım'ın öldüğü belirledi. İfadesi için emniyete götürülen Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3'üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım'ın halasının oğlu olan Mehmet Işık'ın işlediğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

Mehmet Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi'ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım'ın ilk otopsisinde ise vücudunda 39 kesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Işık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Konutta silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

'TESLİM OLACAKTIM'

Sanık Mehmet Işık savunmasında, "Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Emniyette baskı ve darp altında beyanda bulundum. Olay günü maktule bana küfredip, yüzüme tükürerek vurdu. Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, 'Abla bırak ya sen öleceksin ya da ben' dedim. Bunun üzerine bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktule evdeydi. Arıza var diye gittim. Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı. Cenazeye yardım etmek amaçlı gitmedim. Çocuğuma zarar gelir diye gittim. Kaçsam kaçardım, o alanda bulundum. Eşimi ve çocuğumu akrabalara bıraktıktan sonra teslim olacaktım" dedi.

'BİLEREK AÇIK BIRAKTI'

Kader Yıldırım'ın eşi Fatih Yıldırım ise beyanında, "Eşimin kolunda 4 burma bilezik vardı. Boynunda altın zincirli kolyesi de vardı. Sanığın bunları aldığı kanaatindeyim. Olaydan 3 gün önce eşim beni aradı. Sanıkla görüştüm ve bana alt kata su akıttığını söyledi. Olay yaşandıktan sonra komşularımla konuştum, bana İstanbul'da olduklarını böyle bir talepleri olmadığını söylediler. Yangın merdiveni evimize açılıyor. O gün bilerek açık bıraktığını, olay günü eve oradan girdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? PSV Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.