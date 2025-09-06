Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri, bir lokalde kumar oynayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda işletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saat 21.45'te İlkadım ilçesinde bir lokalde yapılan kontrollerde, 5 kişinin para karşılığı kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara idari yaptırım uygulanırken, işletme sorumlusu S.Ü. (41) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN