Samsun'da korsan taksilere 200 bin lira ceza
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen korsan taksi denetiminde, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 2 araç sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin süreceği bildirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde korsan taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 2 araca toplam 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, korsan yolcu taşıdığı belirlenen araçlar kontrol edildi. Denetimde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne toplam 200 bin lira ceza kesildi. Araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Polis ekiplerinin kent genelinde korsan taşımacılığa yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.