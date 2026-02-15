Haberler

Samsun'da otomobil refüjü aşıp bariyere çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde Osman Öztürk'ün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjü aşarak bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Öztürk (30) idaresindeki 55 AFN 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçerek bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Osman Öztürk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
