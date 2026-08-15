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Samsun'da üst düzey atama ve görev değişiklikleri

Samsun'da üst düzey atama ve görev değişiklikleri
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun’da Garnizon, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge ve İl Jandarma Komutanlıklarında görev değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun'da Garnizon, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge ve İl Jandarma Komutanlıklarında görev değişikliği yapıldı.

Kararname kapsamında Samsun Garnizon Komutanı ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ 5. Kolordu Komutanlığı görevine atandı. Ala'nın yerine Samsun Garnizon Komutanlığı görevine Tümgeneral Fethi Oltulu getirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır da Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine atandı. Bahadır'ın yerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen tayin edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığında da görev değişikliği gerçekleşti. Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, kararnameyle tümgeneralliğe terfi ederek Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Bakçepınar'ın yerine ise Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Samsun İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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