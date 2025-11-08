Samsun'da Kolej Öğrencileri Hamburger Yedikten Sonra Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da özel bir kolejde eğitim gören 5 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri hamburgerden sonra akşam geç saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kolejde öğrenim gören 5 öğrenci, öğle yemeğinde hamburger tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. 5 öğrenci saat 23.50 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yeşil alanda ayakta tedavi edilen öğrencilerin tamamı taburcu edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıt açıldığı, okul yemekhanesinden gıda numuneleri alınarak incele yapılacağı öğrenildi. Polis zehirlenme olayı ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN