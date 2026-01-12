Haberler

Kız meselesinden bıçaklı kavgada 2 kişi hastanelik oldu

Kız meselesinden bıçaklı kavgada 2 kişi hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada M.B. (19), T.G. (18) ve G.K.'yi (34) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheliler M.B. ile olay sırasında yanında bulunan Y.E.K. ve E.E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor