Haberler

Eşi terk edince, kayınpederinin evini ateşe verdi

Eşi terk edince, kayınpederinin evini ateşe verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartışan çiftin evine benzin dökerek ateşe veren şahıs tutuklandı. Oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kayınpederinin evine giden şahıs, evi benzin dökerek ateşe verdi. Olayla ilgili şahıs tutuklanırken, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Hasatane Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (43), 23 yıllık eşi 4 çocuk annesi H.Ç.'nin kıskançlık yüzünden yaşanan tartışma sonrası baba evine gitmesi üzerine, oğlu D.H.Ç. (18) ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Yanında getirdiği benzini, kapıyı açan eşinin üzerine ve evin içine dökmek isteyen T.Ç., eşi H.Ç.'nin kapıyı kapatması üzerine evin kapı önüne benzin dökerek ateşe verdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri baba T.Ç. ile oğlu D.H.Ç. gözaltına aldı. Baba oğul polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden baba T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık! Ünlü teknik adamla vedalaşıldı