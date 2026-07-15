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Kediye tekme atan şahıs kamerada

Kediye tekme atan şahıs kamerada
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Samsun'un İlkadım ilçesinde esnafın baktığı bir kediye kimliği belirsiz bir kişinin tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay mahallede tepkiye neden oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde esnafın baktığı bir kediye yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişinin tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay mahallede tepkiye neden oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle esnafının bakımını üstlendiği kedi kaldırımda bulunduğu sırada yoldan geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kediye tekme attı. Tekmenin etkisiyle kedi savrulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mahalle sakinleri ve esnaf duruma tepki gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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