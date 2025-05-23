Samsun'da Kayıp Kadın 18 Gün Sonra Bulundu

Samsun'da Kayıp Kadın 18 Gün Sonra Bulundu
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Samsun'da kaybolan Gülay Çıtak, polisin yaptığı araştırmalar sonucunda bir yakınının yanında bulundu. Eşinin kayıp başvurusu üzerine yürütülen çalışma neticesinde kadının hayatından endişe eden eşi Mustafa Yılmaz, yetkililerden yardım istemişti.

Samsun'da 4 yıllık eşinin 18 gündür kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirten kocanın kayıp başvurusunun ardından polisin yaptığı çalışma sonucu kadına ulaşıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz (48), 4 yıl önce Gülay Çıtak (48) ile evlendi. Bir yıl sonra anlaşmalı şekilde boşanan çift, birlikteliklerine devam ettiler. Başka evliliğinden 6 çocuk annesi olan Gülay Çıtak, 4 Mayıs sabahı eşi işe gittikten sonra evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşinin 18 gündür kayıp olduğunu belirten Mustafa Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek eşinin hayatından endişe ettiğini ifade edip bulunması için yardım istedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu kadının bir yakınının yanında olduğunu tespit etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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