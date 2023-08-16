Samsun'da kaybolan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Samsun'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam ormanda ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kabalı Mahallesi Meşelidere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan ailesiyle birlikte Samsun'un Bafra ilçesinin Gökalan Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan Şükrü Kılıç'ın (74) içinde bulunduğu otomobil arıza yaptı. Araçtan inen yaşlı adam kayboldu. 3 gündür kayıp olan Şükrü Kılıç'ın yapılan arama çalışması sonucu ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Yaşlı adamın ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN