Samsun'da kavşakta kaza: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Ali Özdemir yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir idaresindeki 55 LD 643 plakalı otomobil, kavşakta Adem Köse yönetimindeki 52 ACY 435 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 55 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Özdemir yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

