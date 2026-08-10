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Samsun'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Yaralı

Samsun'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kavşakta SUV ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi; otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir kavşakta SUV araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan çıkış yapan Mehmet Y. idaresindeki 55 SK 009 plakalı SUV araç, 100 yıl bulvarında seyir halinde olan Emre Y. idaresindeki 34 MCG 307 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi zarar oluşurken otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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