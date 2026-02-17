Maskeli cinayet olayı zanlıları yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kardeşe silahlı saldırı düzenleyip kardeşlerden birini öldüren, diğerini yaralayan maskeli 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 23.20 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde bulunan kar maskeli 2 kişi, seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açtı. Saldırıda araç sürücüsü Emirhan Mırık (25) sol kol ve el üstünden, yanında bulunan kardeşi Yiğit Mırık (19) ise başından vurularak ağır şekilde yaralandı. Kardeşlerin araçlarında bulunan 2 arkadaşları da saldırıyı yara almadan atlattı.

Yaralılardan Emirhan Mırık ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından ağır yaralanan Yiğit Mırık ise Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri silahlı saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfeği park halindeki bir aracın yanına atılmış halde ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde ateş eden şahsın Ahmet G. (19) olduğu olay sırasında motosikleti de Melih K.'nin (21) kullandığını tespit etti.

Ahmet G. suç aleti silahla birlikte Canik ilçesinde saklandığı adreste, Melih K. ise İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı