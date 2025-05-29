Samsun'da Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga: Bir Ölü

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u(43) öldüren ağabey Ahmet Kol (46) ifadesinde, "Berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Barış silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı kesinlikle belimden silahımı çıkarmayacaktım. Bir anlık panikle beni vurabileceği endişesi ile ateş ettim" dedi.

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u öldüren ağabey Ahmet Kol, poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Ahmet Kol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde kendini savunan Ahmet Kol, "Kendisi ile daha öncesinde herhangi bir husumetim yoktu. Babam kanserdi, hastanede yatıyordu. Hastaneye gitmeden önce bana ait olan otoparka gidip toplanan parayı almak istedim. İş yerime gittim. Arabamı park ettiğimde kardeşim Barış Kol'a ait arabayı gördüm. Oradaki Barış'ın adamları bana Barış'ın berberde olduğunu söyledi. Barış cezaevinden çıktıktan sonra sürekli olarak tüm aile üyelerine hakaret ve tehdit içerikli ve aile arasında huzursuzluk oluşturacak mesajlar atıyordu. Bunlar, 'seni vuracağım, öldüreceğim' şeklinde mesajlardı. Olay günü berberde olduğunu öğrenince yanına gitmek istedim. Barış oturmuş arkası bana dönüktü. Kendisinin yanına doğru gittim. 'Ne oldu beni mi vuracaksın?' dedim. 'Seni vuracağım' dedi. 'Kalk konuşalım' dedim. Berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Barış silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı kesinlikle belimden silahımı çıkarmayacaktım. Bir anlık panikle beni vurabileceği endişesi ile ateş ettim. Keşke hiç berbere girmemiş olsaydım. Amacım kardeşimle aramızda olan durumu tatlıya bağlamaktı. Ben kendisinin Ankara'da olduğunu biliyordum. Rastlantı üzerine berberde olduğunu öğrenince oraya gittim. Otoparkım ile berber yan yanadır. Barış'ın orada olduğunu kesinlikle daha önce öğrenmedim. Amacım zaten kesinlikle kendisini yaralamak dahi değildi" ifadelerini kullandı.

27 Mayıs Salı günü İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde meydana gelen olayda, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, ağabeyi Ahmet Kol'un silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - SAMSUN