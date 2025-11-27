Samsun'da Kardeşler Arasında Tartışma: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, kardeşini elinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi C.D.'yi elinden bıçakla hafif şekilde yaraladı. Yaralı olay sonrası hastaneye kaldırılırken, şüpheli H.D. ise İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen H.D., nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN