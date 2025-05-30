Samsun'da Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'da Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hastanelik Oldu
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Samsun'un Canik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi burnundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kardeş gözaltına alındı ve mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Samsun'da iki kardeş arasındaki kavgada burnu kırılan kardeşlerden biri hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. ile kardeşi S.U. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada burnu kırılan S.U. hastanelik olurken, H.U. şikayet üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen H U., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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