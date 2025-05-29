Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ağabey Tutuklandı

Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ağabey Tutuklandı
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Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u silahla vurarak öldüren ağabey Ahmet Kol tutuklandı. Olayda birlikte hareket eden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u silahla vurarak öldüren ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u (43) silahla vurarak öldüren ağabey Ahmet Kol (46) ve olaydan sonra işyerine ve evine gittiği Aslan S. ve Murat S., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade veren 3 kişi, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Kol tutuklanırken, Aslan S. ve Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Mayıs Salı günü İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde meydana gelen olayda, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, ağabeyi Ahmet Kol'un silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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