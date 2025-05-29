Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ağabey Susma Hakkını Kullandı

Samsun'da Kardeş Cinayeti: Ağabey Susma Hakkını Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u öldüren Ahmet Kol, poliste ifade vermedi. Olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u(43) öldüren ağabey Ahmet Kol(46), poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Ahmet Kol ile yardım yataklık yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), ağabeyi Ahmet Kol'un (46) silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli Ahmet Kol için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekipler, 54 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Bürosu ekipleri Ahmet Kol'a yardım ve yataklık yaptığını tespit ettikleri Murat S.(46) ile amcaoğlu Aslan S.'yi (58) de yakalayarak gözaltına aldı.

Ahmet Kol poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Ahmet Kol ile diğer iki şüpheli, çelik giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.