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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fatih Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Samsun Ordu Yolu üzeri Costal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Altunalev (30) idaresindeki 55 AAL 996 plakalı kamyonet, Fatih Şahin (22) yönetimindeki 55 AVH 441 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Şahin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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