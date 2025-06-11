Samsun'da Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı

Samsun'da Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı
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Samsun'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Fedai Can, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Samsun Valisi ve birçok siyasi yetkili de katıldı.

Samsun'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden ve Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapan 51 yaşındaki Fedai Can, evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meslektaşları son görevini yerine getirdi

Merhum polis memuru için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Yapılan duaların ardından Can'ın naaşı Alaçam ilçesi Kadıköy Camii'ne uğurlandı. Burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekilleri Murat Çan ve Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti il başkanları ve polisin meslektaşları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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