Kahvehanede tartışmada sandalyeden düşen şahıs ağır yaralandı: 1 tutuklama

Samsun'un Canik ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu sandalyeden düşüp ağır yaralanan M.T. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İ.D. tutuklandı, L.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kahvehanede çıkan tartışma sırasında sandalyeden düşerek ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (36) ile arkadaşı İ.D. (36) konuşmak için kahvehanede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.D.nin ittiği iddia edilen sandalyeden düşen M.T. başının arka kısmını duvara çarparak kafatasında, burnunda ve dişlerinde kırıklar oluştu. Ağır yaralanan M.T. Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili İ.D. ve L.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olayın arbede sırasında yaşandığını, M.T.'nin alkol etkisiyle yere düşmüş olabileceğini iddia etti. L.T. de suçlamaları kabul etmedi.

İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, L.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

